截至本月6日，台灣累計確診已達2457,881例、累計死亡已達3090例。民眾黨立委高虹安指出，他去年9月在立法院總質詢中，詢問行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中防疫政策與目標，但兩人支吾其詞說不出具體答案，陳更自豪聲稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」，如今這一切都成諷刺，也可見執政黨的防疫亂象早在當時就已露餡。

高虹安6日在臉書發文表示，她去年9月在立法院總質詢中，曾明確詢問蘇貞昌與陳時中：何時疫苗覆蓋率可以達到與病毒共存與緩步解封程度？也詢問台灣的解封時間表規劃為何？是否終將走向「清零是手段，共存是目標」的防疫戰略？但很可惜的，蘇、陳二人不僅答不出規劃時間表與覆蓋率，對於緩步解封的相關規劃也支吾其詞，只是持續使用「再努力」、「我們期待」等字眼搪塞。

高虹安指出，4月起眼看疫情一發不可收拾，總統蔡英文總統和蘇貞昌急就章提出所謂「新台灣模式」，聲稱要重症求清零、有效管控輕症，持續以「減災」為目標。但確診與死亡病例數仍持續攀升，不僅與所謂減災的目標背道而馳，甚至還要求民眾與企業應採行「自主應變措施」。

對此，高虹安痛批，回顧去年9月陳時中部長在質詢台上，面對她的質詢時，多麼自豪的聲稱，台灣對照新加坡人口等於是一天確診5000人，「我們絕對不會讓台灣的疫情控制成這樣」；反觀如今每日數萬本土確診與上百死亡病例，在《彭博社》5月底發布的全球防疫韌性評比中，台灣更是敬陪末座，在53個受評比經濟體中位列第51名，何其的諷刺。