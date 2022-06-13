年底台北市長選戰動見觀瞻，近日地方傳出綠白可能整合，共推台北市副市長黃珊珊參選。國民黨立委賴士葆今（13日）受訪指出，現在從總統蔡英文的發言可以看到，民進黨可能還是想推衛福部長陳時中選台北市長，他也預估陳時中的得票率不會超過4成，且只要黃珊珊得票率達2成2，那「蔣萬安將落選」。

港媒《中評社》報導指出，賴士葆今直言「陳時中就是蔡英文最大的愛將」，日前蔡英文還勸陳時中要好好休息，賴士葆意指此舉為「休息是為了走更長遠的路」，恐怕蔡英文還是要陳時中選台北市長。

賴士葆接著分析，雖然陳時中民調現在是往下，但民進黨在台北市仍有基本盤3成6到4成。賴士葆點出，代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安一樣要緊張，因爲剩下的6成選票若是蔣萬安與黃珊珊分，黃珊珊只要拿到2成2，蔣萬安恐將落選，一定要小心。

賴士葆最後說，他們會全力輔選蔣萬安，他也建議蔣萬安，除了勤跑基層之外，政見應該一一丟出來，現在大家最有感的就是疫情問題，蔣萬安可以針對這點去分析。

賴也提醒，大家不希望民進黨在中央政府這麼霸道，連把地方政府也拿走，所以會自動在黃珊珊與蔣萬安之間棄保，到時就看誰民調高，蔣萬安民調只贏過黃珊珊5到6%是不妥的，至少需要贏個8%以上。