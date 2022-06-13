新竹市13日新增792名確診個案，大減至千例以下，距上次見到千例以下個案已是近1個月前的5月16日，不過，跟當時的背景狀況一樣都是周一，可能都與假日採檢與通報數較少有關，需再持續觀察，而今年以來累積5萬2202名確診個案，目前累積居家照護者為1萬74人、居家隔離者為1148人。

市府指出，根據中央規定，自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施，取消原7＋7規定，放寬為3＋4，入境日算第0天，進行3天居家檢疫，仍有電子圍籬管制，以及4天自主防疫；入境時發放1人2劑快篩試劑。

自主防疫期間仍需遵守防疫規範，非必要不得外出，考量移工、漁工及學生居檢採共同生活模式，群聚風險較高，自主防疫期間不得到校上課、工作。

另，若商務履約得上班、參訪、演講、開會等，全程需佩帶口罩；外出需持2日內快篩陰結果，且避免出入人潮擁擠場所，或與不特定對象接觸；非急迫性醫療或檢查應延後。

衛生局表示，為提升醫療工作者保護力，有效運用疫苗，今天起開放第一類醫事人員接種第2次追加劑（第4劑），建議間隔第3劑滿5個月，接種疫苗廠牌以Moderna、高端為主，符合接種資格者可向COVID-19疫苗合約醫療院所預約接種。

另，體育館施打站（公園路295號）本周一至周五（6月13日至6月17日）上午8時至11、下午2時至5時持續提供符合中央規定接種資格民眾BNT疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打；因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

此外，民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種「5-17歲兒童和青少年BNT疫苗」、「6-11歲莫德納」。

市府提醒，65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任1劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。