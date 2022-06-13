花蓮縣兒童BNT疫苗接種劑量因與成人不同，有意為孩子接種的家長可向在地衛生所預約施打時間，成人及學生則可到醫療院所預約接種。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今天新增674例確診個案，累積4萬7718人染疫，由於縣內連2日新增染疫人數接連2日跌破千例，衛生局表示，縣內疫情高峰期雖將逐步過去，不過就鄉鎮確診狀況，有5個鄉鎮的每周平均確診增加率較整體平均值高出許多，提醒民眾做好個人防疫、減少群聚，才能有效降低疫情傳播。

衛生局長朱家祥指出，北區秀林鄉確診人口佔比為26.9％，雖屬13鄉鎮之最，但每周平均增加率為1.8％，低於全縣平均值2.3％，代表染疫增加的速度逐步下降，顯見當地高峰期逐漸過去，但南區玉里鎮增加率卻高達3.2％，北區吉安鄉也有2.8％，且新城、壽豐也有2.5％，卓溪2.5％，呼籲民眾仍不能大意，必須做好防疫、減少群聚，降低疫情傳播。

朱家祥也讚譽瑞穗鄉及富里鄉的民眾防疫工作執行不錯，除確診人口佔比低，平均增加率也低，希望當地居民能繼續維持防疫，杜絕病毒入侵。

不過，朱家祥仍強調，接種疫苗是防範中、重症的解方，由於兒童BNT疫苗接種劑量與成人不同，因此施打都會安排在13鄉鎮衛生所，若家長有意為孩子接種，可向在地衛生所預約施打時間，成人及學生則可到醫療院所預約接種；另，兒童疫苗縮短至4-8周就可接種第2劑，原則以接種同廠牌疫苗為主。

此外，朱家祥還說，住宿機構自6月中旬起，每周定期快篩2次，2-18歲者每週快篩1次，未滿2歲則免篩，篩出陽性個案，即視訊診療並投藥；工作人員則是每周至少定期快篩1次，有症狀時亦要快篩，盼能藉此進一步降低住宿式機構疫病傳播。若確診後3個月內則免篩檢。