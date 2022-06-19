大鑫「富樂」快篩劑風波愈演愈烈，執政黨立委點名要求食藥署長吳秀梅下台，吳推稱案件檢調偵辦中，該譴責的是違法廠商，絲毫沒有反省之意。但若不是食藥署審查黑箱作業，給黑心廠商趁火打劫的機會，怎會有這些問題？更令人懷疑背後有無黑錢遭人中飽私囊。

蔡政府防疫愛喊超前部署，但採購新冠疫苗，衛福部長陳時中總以是合約的保密事項，拒絕提供到貨時程和採購價格，連立法院成立疫苗調閱小組也在執政黨護航下形同虛設，要不是國際捐助及企業慈善團體出手，才緩解了去年缺疫苗的窘迫。

但對國產高端疫苗，蔡政府情有獨鍾，還沒通過緊急使用授權（EUA）就先下單，更以獨步全球的免疫橋接作法讓高端取得EUA，結果高端股價異常飆漲，士林地檢署查了1年也沒答案，如今高端仍未取得國際認證，蔡政府卻連外國的次世代疫苗都預購好了，當初曾說高端疫苗搞不好是更好產品的吳秀梅還能自圓其說嗎？

再說快篩劑，為維護民眾生命安全，食藥署應嚴格把關，即使國內缺貨，也不該開方便巧門，但衛福部用政治手段緊急採購，竟不用審查廠商資格，與高端有關聯的福又達，更最先獲准進口唾液快篩劑，難怪在野黨質疑只有巷仔內的「綠友友」才能獲此特權。

自新冠疫情2年半來，在特別條例大傘保護下，無論是疫苗採購、EUA審查及高登、大鑫等快篩劑風波，都在黑箱下進行，而8400億的特別預算花到只剩1000多億，外界仍不知救命錢花到哪裡去，監察院和檢調難道不該把此「黑金食物鏈」查個水落石出嗎？