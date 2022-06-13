歷史將會記載，陳時中是個狠角色，是台灣政治史的傳奇人物。筆者這樣說，並不是認為他會選上台北市長還是怎麼樣，事實上即便他選上台北市長，以現在國境即將開放，「防疫即將不再是人民生活焦點」的趨勢看，陳時中也勢必成為一個平庸而低滿意度的台北市長。就算萬一當選市長，陳時中傳奇也難以延續。

筆者想談的，恰巧是陳如何在手握極大量資源（含行政、媒體、黨甚至可能有網軍）下，把自己聲望一點一點敗壞的「傳奇」。從在立法院高唱「世界怎麼比得上台灣」，到自己確診新冠，社會對陳時中未見同情，卻開始酸陳時中打的三劑，是防護力最弱的三劑的過程，可見一斑。

陳時中的起落，雖不若韓國瑜劇烈，但其中一樣有許多元素值得探討，值得所有的政治人物借鏡。先從數據看他的起落，請先見下圖（TVBS民調）：

TVBS民調顯示陳時中如何耗損自己的滿意度，而今不滿意度壓垮自己。（圖/TVBS）

以上，是TVBS兩年多來針對陳時中做的四次民調，陳的滿意度最高曾達91％，現在竟已跌到43％，跌幅超過一半！不滿意度更從3%升至50%，上漲近17倍。儘管在在野黨滿意度未見起色的狀況下，陳時中滿意度仍受惠於民進黨基本盤，不滿意度只高出滿意度7%。但陳時中已然不是能替民進黨加分的角色了。

有關陳時中為何掉民調，坊間已有許多針對他言行的具體探討，筆者不在這裡提出類似的論述。但有一個點較少人提到，就是陳時中「永遠強悍，絕不認錯」的特質造就了他，也毀了他。

疫情初期適逢蔡英文以史上最高票當選，民進黨氣勢無敵之際，加上台灣防疫確實是成績比鄰國好得多，這種局勢下，陳時中只要勤奮開記者會，自然滿意度極高。

但任何一個政治人物，滿意度極高都不可能是常態現象，勢必會有「校正回歸」。能持盈保泰維持在相對高點，就已是萬幸。結果陳時中對人民的肯定毫不珍惜，又在許多政策的決定凸槌。比方開放3+11、入境不普篩、堅持不買BNT疫苗、護航高端，再配上「對欸，你沒講我都沒想到」、「沒想到兒童腦炎個案會相對多」等脫線發言，以及堅稱3+11不是破口、嗆藝人不能批評政府官員等倨傲行徑，民調怎會不掉？

當然，筆者也了解陳時中為何一直採「永遠強悍（其實說是「嘴硬」比較恰當），絕不認錯」，甚至用「嗆」的態度面對民意。因為「謙卑謙卑再謙卑」，時不時認錯的政治人物，可能會自我侵蝕掌權正當性（你常常自己都認為自己犯錯，一個總犯錯的人，有啥資格繼續掌權？）。

以民進黨的經驗，採取「嗆」的態度對付民眾，往往是遭遇質疑時的最佳解方。但這必須建立在堅實的施政成績上，而這是陳時中並不具備的。從現在連綠營群組內多半也是說陳時中「辛苦」而不是讚他成績好，就可見一斑，陳時中已經沒有政績紅利可說嘴了。

12日，陳時中宣布確診，網路上自是一片綠營支持者疼惜之聲，但從他的滿意度看，「冷眼旁觀」恐怕才是中間選民對他最真實的觀感。

（作者為網路媒體工作者）

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