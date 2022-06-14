民進黨新北市長人選遲遲未定，傳出立委羅致政獲得英系、蘇系支持，對此，民進黨立委蘇巧慧今（14日）在立院受訪表示，立委吳秉叡、羅致政都是好人選，由在地立委出馬，對民進黨是好事。至於她是否參選，蘇巧慧回應，想在立院做更多事。

蘇巧慧表示，吳秉叡、羅致政都已經連任好幾屆，在國會表現很好，也都非常了解、支持地方建設，「我覺得他們都是很好的人選」，資深委員的功力就在對地方有了解、很有想法，都會是很好的人選。

她說，吳秉叡與羅致政兩人選區相鄰，在新莊或板橋的建設都有很多互動，對於地方的熱情與服務，都是作為市長人選的好特質。若這次能由在地立委出馬，對民進黨來說是好事。

蘇巧慧也強調，目前最重要的是讓疫情平順過去，不管是執政黨或是國民，最關切的還是疫情，待疫情告一段落，再產出適當人選，才是最好的時機。至於是否參選，蘇巧慧表示，擔任立委第2屆，還有很多學習空間，現在會想留在立院做更多事。