第八屆「IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)」，共有逾330件國際專案參賽，最終有22項獲獎。台北市繼去年榮獲2項大獎成為與新加坡並駕齊驅的標竿智慧城市後，今年再度以「i-Voting 網路投票實現夢想 直接民主向下紮根」及「實現校園數位4.0的關鍵-親師生平臺」兩案，分別奪下公民參與類及教育類大獎肯定。

北市資訊局表示，「i-Voting 網路投票實現夢想 直接民主向下紮根」讓民眾可透過手機、桌機、平板等載具，隨時隨地投票，並結合區塊鏈公開透明、不可竄改特性，將投票結果即時上鏈，使投票公開透明可驗證，達到全民參與市政決策的目標。

北市資訊局說明，「點亮北投歷史廊道」沿著人行道設計歷史年代故事，讓民眾泡湯也能通古往今來；「磺港溪兒童新樂園」空地加蓋，彙整里民需求新建兒童遊樂設施，皆是公民參與下做出的改善。

北市教育局指出，「親師生平臺／酷課APP」推出至今累計近14萬人次下載，有8大智慧校園整合服務，增進親師合作、師生溝通；「親師生平臺」可連結各項校園設備，包括教室大尺寸觸控螢幕、體溫感測簽到裝置等，即時彙整數據，加速「6i智慧校園」轉型。

「親師生平臺／酷課APP」在疫情停課期間也持續擴充功能，北市教育局表示，如學校可運用調查表回條功能，調查全校學生疫苗接種意願，比印製紙本寄送更方便快速。酷課APP也提供線上請假、線上繳費、課堂點名等功能，家長無須出門即可一鍵完成子女請假及學雜費繳費，大幅提升學校行政效率。

北市資訊局表示，北市自2016年起推動智慧城市理念，創建台北智慧城市專案辦公室，推動超過280個專案驗證，透過生活實驗室形塑社會創新的歷年經驗，獲國際肯定，更成為「IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)」常勝軍，本次以3項創新專案入圍，其中2項獲獎，肯定北市於智慧城市領域耕耘多年的成果。