北市府積極推動運具電動化，宣示2030年北市新購電動機車占新購機車數量35％的中長期目標，並配合中央振興加碼政策，推出「振興加碼電動熊讚」加碼方案。北市環保局表示，考量近期疫情衝擊經濟發展，為持續振興經濟兼顧市民權益，市府配合將補助期限由今年6月30日再延長至12月31日，讓有意購買電動機車民眾能更輕鬆入手。

台北市民凡於今年12月31日前老舊機車淘汰購買電動機車或新購電動機車者，都可以額外再獲得8000元補助。環保局提醒，振興加碼補助目前尚有名額，將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。目前振興加碼補助方案，統計到5月底，補助申請數為去年同期約1.6倍，且北市新購電動機車占新購機車數量亦達27.3％。

除提供電動熊讚加碼補助政策外，北市交通局也推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境，北市換電站迄今年5月已達244站，建置密度達0.90站／公里，為六都布設最方便城市，預計到年底可增至250站以上。此外，也提供電動機車4免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，及北市電動機車數成長至13.5％前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

北市接軌國際，率全國之先在去年提出淨零排放路徑，擘畫未來30年深度減碳藍圖，同時也於今年3月制定「台北市淨零排放管理自治條例」草案，並發表2050淨零行動白皮書，作為城市轉型依據，並加速運具電動化的腳步，積極展現北市府邁向2050淨零排放的決心。

環保局提醒車主儘早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣汙染、貢獻減碳，還可以享有最高補助價格，也期望民眾與市府攜手共同邁向永續零碳台北。