爭取民進黨提名參選台北市長，前交通部長林佳龍拋20萬成家基金、3萬凍卵補助。可望代表民眾黨參選市長的台北市副市長黃珊珊21日表示，給錢最簡單，但生養不只是錢的問題。

黃珊珊今指出，生養不是錢的問題，人生工作、生活和價值的選擇，要提供宜居永續的城市，工作生活安定、穩定，有成家意願，有自由選擇機會，不單單只是金錢，薪水若只有2、3萬還是不會生孩子，重點是要提供完整環境，包括社宅、租金補貼。

她強調，給錢是最簡單的，但要讓年輕人安定下來、願意生養，這不是單一問題。