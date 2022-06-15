台北捷運萬大線一期施工進度已達61％，北市捷運局今舉行開萬大線金城機廠暨莒光站／加蚋站2處基地的招商說明會並成立廉政平台，官方估計民間投資金額超過200億、竣工後總銷售金額逾400億，吸引約33家大型開發商及壽險公司參與。捷運局指出，預計6月底正式公告招標、明年初評選，明年下半年可望完成簽約。

金城機廠暨莒光站位於新北土城區金城路二段以北、莒光路以南，基地面積達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，是捷運萬大線全線最大規模，預計開發大型住宅社區、辦公大樓及商場等。 加蚋站則位於北市萬華區，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅，預估吸引台北首購族、新生家庭等族群。

北市捷運局指出，金城機廠暨莒光站原私地主參與開發者僅17位，加蚋站無私地主參與開發，較為產權單純，2案以2案合併招標方式甄選投資人，投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億元，土地開發量體龐大，具規模效益誘因。

為保障招商甄選過程公平、公正、公開，台北市政府成立「金城機廠暨莒光站／加蚋站土地開發案廉政平台」。廉政署莊署長莊榮松指出，藉由強化外部參與機制，汲取法律面、實務面等專業意見，作為北市府辦理招商參考，也致力建構透明廉能投資環境，讓企業安心投資、公務員勇於任事。

負責督導此案的副市長彭振聲有信心地說，萬大線金城機廠暨莒光站土地開發招商將扮演領頭羊，另北市府與廉政署跨域合作，透過公開透明的廉政平台機制，歡迎投資人踴躍參與本案土地開發，期待民間動能注入公共建設。