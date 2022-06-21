瑞典的行動電信設備商愛立信周二指出，預計全球5G行動用戶數在2022年將來到10億戶，特別是中國和北美市場較高的普及率，推進了使用者的增加。

該公司在半年度的行動報告(Mobility Report)中稱，全球經濟疲弱、俄羅斯入侵烏克蘭帶來不確定性，讓愛立信對2022年的5G預測減少了約1億戶。

第一季5G行動用戶增加了700萬，用戶數來到6.2億戶；但4G用戶數增加7000萬，來到49億戶。

愛立信預計到2027年，5G用戶數將達到44億。

該報告稱，4G用戶數將在今年達到峰值，然後隨著用戶轉向5G而下跌。愛立信此前是預測4G用戶數在2021年達到峰值。

5G用戶數將在今年達到10億，比4G提早兩年達標；4G是花了10年時間才讓用戶數破10億。

另外，電信商將5G裝置的價格壓低到120美元以下，也有助於5G普及率。中國在2021年新增2.7億個5G用戶，北美則增加了約6500萬戶。

正在拍賣5G頻譜的印度，預計在今年稍晚啟動5G，用戶數將增加，預計2023年將增加到5000萬個用戶。