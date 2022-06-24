光寶科(2301)推出O-RAN Split 2架構之5G網通設備FlexFi RDU(Radio & Distributed Unit)小基站與中央單元(CU；Central Unit)5G專網解決方案，攜手遠傳電信合力展示5G軟硬整合與多元垂直應用。

光寶科技近年積極投入5G網路設備研發，布局小基站(Small Cell)與O-RAN產品，陸續推出一系列5G NR FlexFi O-RAN小基站產品，結合光寶科技的LiteNetics網管系統，以軟硬整合的方案為各種網路佈署架構提供靈活應用，並可支援各類5G垂直場域，如智能醫療、智能工廠、多媒體應用等，專注於打造完整的5G專網，展現光寶科技成為5G網通解決方案領導品牌的技術能量。

光寶科O-RAN Split 2架構新5G專網解決方案，其架構之RDU無線分布單元，為繼Split 7.2 RU無線電單元後，再度推出O-RAN架構系列產品，亦是光寶100%台灣在地自主研發、設計、製造之先進5G解決方案，展現光寶於5G技術上軟硬整合能力與產品靈活度，透過此解決方案，未來將使5G專網的部署更加迅速與便捷，降低業者導入5G專網門檻，協助企業快速部署5G網路以支援企業專網與廣泛的垂直應用。

光寶科表示，此次攜手遠傳電信合作，以僅有登機箱尺寸大小、隨插即用、可快速部屬的行動5G網通設備方案展示智慧醫療情境，支援3D全息投影、以及智慧機器人環境監控等應用；FlexFi RDU為隨插即用的5G NR sub-6G小基站解決方案，FlexFi RDU將無線電單元(RU)和分布式單元(DU)整合於輕量化的一體機之中，降低客戶在布建網路時的複雜度，快速建立高效能與高品質的5G網路。