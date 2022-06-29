力旺(3529)及其子公司熵碼科技和聯電(2303)共同宣布，全球首個基於物理不可複製功能(PUF)的嵌入式快閃記憶體(Embedded Flash；eFlash)解決方案通過矽驗證。

力旺表示，嵌入式快閃記憶體因多用於儲存敏感數據、關鍵參數、韌體和程序代碼，一直是資安攻擊的主要目標之一。儲存在嵌入式快閃記憶體中的程序代碼通常為了達到即時執行(XiP)的效率而不做加密處理，以省去解密時間，從而使攻擊者有機會竊取產品機密。熵碼科技的PUFef(前身為PUFflash)是一個雙贏的解決方案，同時實現靜態數據加密保護和即時執行。PUFef憑藉其內置的信任根(PUFrt)為聯華電子的eFlash技術平台提供全面的數據保護。該平台旨在滿足物聯網應用對性能和超低功耗的要求，以及程序代碼的即時加解密。

力旺資深副總盧俊宏表示，市場對安全儲存的需求成長是顯而易見的，客戶面對日益增加的資安威脅，很自然會想要尋找保護儲存單元的解決方案。透過力旺與熵碼科技的合作，客戶可以針對不同應用場景討論最佳解決方案，顯著提高其重要資產的安全保障。

熵碼科技執行副總楊青松表示，PUFef在不增加晶片運算負擔的前提下，解決了同時達成加密敏感信息和即時執行的技術瓶頸。本次與力旺、聯電合作開發PUFef的成功對熵碼來說是重要的一步，將熵碼的安全解決方案擴展到嵌入式快閃記憶體領域，幫助客戶保護專有技術並提高產品性能。