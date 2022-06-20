德國政府在周日宣布新措施，加強天然氣儲備的水準，以因應今年冬天可能的短缺危機。

德國經濟部表示，新措施包括增加對燃煤發電廠的依賴，以及鼓勵企業減少用電。

據匿名的政府消息人士說，新措施也包括透過國有的KfW銀行，對德國天然氣營運商提供高達150億歐元(約158億美元)的貸款，鼓勵它們能更快地提高天然氣儲存能量。

截至6月17日，德國的天然氣儲存水準為57.03%，高於2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時的29.69%。德國的目標是到10月將儲存率提高到80%，到11月提高到90%。

經濟部長哈貝克(Robert Habeck)指出，將依據情勢變化，可能推出更多的措施。據兩名匿名消息人士說，此包括啟動第二階段的天然氣緊急計畫。在第二階段當中，將允許公用事業公司將高漲的天然氣價格轉嫁給消費用戶，以協助壓低需求。

德國天然氣相關同業組織VCI協會表示，俄羅斯的降低供應，至今還沒有造成急遽問題。

哈貝克在周日的聲明中說，普丁的策略顯然是要德國感到不安全，並藉此推升價格。經濟部也表示，如果天然氣供應出現嚴重問題，將重啟燃煤發電廠，提高發電量到最多10GW(10億瓦)。