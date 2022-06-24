德國在周四啟動了緊急天然氣計畫的「警戒階段」，以應對俄羅斯天然氣供應不斷減量的問題。但德國政府尚未允許公用事業公司將天然氣成本轉嫁給客戶。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在周四表示，從現在開始，天然氣已經是德國的一種稀缺商品，因此我們不得不減少天然氣消費。哈貝克也指出，希望避免執行天然氣配給措施，但是日後也不能排除。

俄羅斯否認本周開始降低天然氣供應是有預謀的，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)指責西方制裁，導致裝置維修工作的延遲。

德國政府將提供150億歐元的貸款額度，讓能源公司得以充實天然氣儲備量。政府也準備在今夏提供一種天然氣拍賣機制，鼓勵工業用戶能節省天然氣使用。

德國啟動三階段緊急應變計畫中的第二階段，其中如果政府當局認為長期供應短缺的風險很高，將允許公用事業公司將高價轉嫁給工業和家庭用戶。德國政府目前保留此一措施，經濟部長認為德國仍未到達該水準，但如果供應緊張持續和價格繼續飆升，則可能會啟動該條款。

能源巨頭E.ON集團表示，進入第二階段，基本上不會立即改變現況太多；不過重要的是，政府隨後將採取措施，穩定市場和天然氣供應。

在第二階段，國家仍不會干預市場；但在最後的緊急階段，國家會直接介入天然氣市場運作。

周四作為歐洲基準的荷蘭天然氣批發價格上漲了8%。