蘇俄入侵烏克蘭，拜登帶頭要求世界各國經濟制裁蘇俄，杯葛蘇俄化石燃料的出口，造成全球化石燃料全面上漲，連帶電價飆高。台灣的化石燃料幾乎百分百的依賴進口，而去年（110年）發電量中，1.1%為抽蓄、6%為再生能源（風、光、水、廢棄物……）、9.6% 為核能，剩下的83.4%是化石燃料（煤、氣、油），發電成本上升，電價的調整看起來理所當然！根據新聞報導，「台電今年累計虧損已達500億元，全年虧損估破千億元，…有網友透露，台電內部建議經濟部『預漲28%』電價」。世界地緣政治與經濟情勢，充滿不確定性，政府的能源政策是否應該提前佈署，降低國際能源價格飆漲對國內電價的影響呢？

核電廠的高建廠成本，使得核能發電燃料鈾的採購成本占總發電成本比例低，故其發電成本穩定，核電廠一旦興建完成，其發電成本較不易受到國際能源價格波動的影響。我們以台電公司各類發電方式的實際發電成本來驗證這個論點，依據台電公司與能源局網頁的資料，可以推算出各類型發電方式每月的平均成本。以下幾個數字可為參考：燃氣發電110年年均成本是1.92元/度，但110年11月與12月的月均成本分別為每度2.17元與2.23元；民國111年2月24日蘇俄入侵烏克蘭，燃氣發電2~4月的月均成本分別為每度2.40元、2.59元與2.64元。110年4月的燃氣發電月均成本是1.80 元，可見111年4月發電成本上漲約47%。

拜登一石多鳥的外交謀略觸發蘇俄進攻烏克蘭，其中一鳥就是阻礙蘇俄與德國間北溪二號天然氣輸送管的營運，讓美國的液化頁岩氣有機會進入歐洲市場。蘇俄天然氣無法出口，造成天然氣市場的供需失衡，價格自然會上漲。但是更驚人的是燃煤價格上漲的幅度，國際燃煤現貨價格已經從去年的每噸104美元，大漲至現在約每噸406美元。我們來看看台電公司自營燃煤發電的成本變化。燃煤發電110年年均成本是1.57元/度，但110年11月與12月的月均成本已分別為每度1.79元與1.89元；蘇俄入侵烏克蘭，燃煤發電2~4月的月均成本為每度2.03元、2.33元與4.13元，可見4月的燃煤發電成本是3月的1.8倍。

台電公司110年核能發電年均成本為每度1.39元，110年11月與12月的月均成本已分別為每度1.87元與1.79元，111年2~4月的核能發電月均成本為每度1.42元、2.01元與1.42元，4月核能發電成本與去年12月相較，不但沒有上漲，還降低。核能發電成本與發電量相關，若逢有機組大修的月份，發電量減少，月均發電成本就會上升。

110年台電公司年均發電成本，燃煤、燃氣與核能發電成本分別為每度1.57元、1.92元與1.39元。111年4月，三種發電方式的月均成本分別為每度4.13元、2.94與1.42元。核能發電成本穩定，並不會受到國際能源價格波動的影響，這是核能發電極大的優勢。發電組合中維持一定比例的核能發電，可以維持電價的穩定，是許多國家持續使用與發展核能重要的原因。

台灣核電發展的過程中，共有4座核能電廠，8部機組。核一廠兩部機組與核二廠1號機已運轉超過40年，目前已停止運轉；核二廠2號機將於明年3月到期。全世界共有112部機組運轉超過40年，運轉最久的5部機組已有53年。民進黨推動非核家園政策，提供穩定價廉電力的核電廠廢棄不用，浪費民脂民膏，逼迫全民承受電價暴漲的衝擊。

民國107年11月24日九合一選舉公投第16案，「以核養綠」獲得近600萬的同意票，明顯多數的民眾認同電業法第95條第一項的條文必須廢除。換句話說，民眾不接受2025年所有核電設施停止運轉的政策，多數民意是反對非核家園政策的。如果政府真的尊重民意，108年即應著手電廠的執照更新與核四商轉。以最樂觀的方式計算，目前核能電裝置容量為784.4萬瓩，4月份的核能發電量為56.5億度，較目前的19.6億度，增加36.9億度。若以此發電量替代燃煤發電，僅4月份就可以節省發電成本100億。

面對國際能源價格這麼大的波動，發電成本勢必受到衝擊，電價當然需要調整。但政府錯誤的能源政策，是不是讓人民付出了更多的代價？（作者為清華大學原子科學院院長）

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