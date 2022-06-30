民進黨立委員羅致政、劉櫂豪、邱泰源及江永昌今（30日）在立院舉辦「顧全民挺防疫，凍漲醫療電價」記者會，呼籲第一線的醫療單位電費應凍漲，給予醫療單位更多的支持。至於陳明文、蔡易餘等其他英系立委為何沒有一起出席記者會，羅致政回應，因交通、行程等因素，大家都會一起透過臉書呼籲。

羅致政表示，不管是大型醫院還是地方診所，都發揮了第一線的防疫與救治的功能，醫療電費之於整體用電更是救命電費，相當程度保障了防疫政策的完整性。

江永昌提出數據說，從2019到2021年，全國用電從2655億度成長到2830億度，成長了6.6％。醫院用電則從25.29億度成長為26.1億度，僅成長3.2％低於平均，其占比更是不到全國用電的百分之一。診所用電更是逆勢下跌，從2.27億度跌為2.05億度，占比只有全國用電的萬分之七。

江永昌認為，醫院與診所之醫療用電，占全國用電的比例非常低，但卻是非常重要的救命用電，過去兩年半醫療體系擔負防疫重任，現在不是漲他們電價的時候。

劉櫂豪表示，針對此次行政院研議反映國際原物料高漲成本，調漲用電大戶電價，特別要求行政院應該要研議凍漲醫療院所的電價，讓醫護能夠專心為我們的健康把關，保證醫療品質的穩定。

劉櫂豪指出，這幾年因為疫情，也看到台東的各醫療院所努力為國人健康辛苦堅守崗位，國人需要醫療的貢獻，尤其偏鄉地區更是需要醫療品質能夠逐漸提升，因此為了感謝醫護的貢獻與辛勞，確保偏鄉的醫療，呼籲行政院儘速研議凍漲醫療電價。

邱泰源就長期在醫院所見，說明近年來醫療單位持續在節電策略上努力也日益收效，醫療用電之於院所屬於基礎設施而非商業設施，但足夠且無虞的電價設計對醫療院所至為重要，用以保障全民充足舒適安全的醫療環境與品質。

羅致政強調，醫療單位與一般營利事業不同在於價格無法任意調整到使用者，期待透過公開呼籲，予以醫療單位更多的支持，共同走過防疫的最後一哩路。