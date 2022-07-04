今健保署選在嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷舉辦首場「虛擬健保卡在地培力訓練」。（聖馬爾定醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今健保署選在嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷舉辦首場「虛擬健保卡在地培力訓練」，現場還有虛擬健保卡綁定現場教學。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣醫療院所密度雖高，但對山地離島與偏鄉民眾來說，就醫往往是遙遠的距離。中央健康保險署2018年起規畫「虛擬健保卡」，自去年起擴大適用於遠距醫療、居家醫療及視訊診療等3大場域，今健保署選在嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷舉辦首場「虛擬健保卡在地培力訓練」，希望虛擬健保卡能推進偏鄉，讓民眾透過遠距醫療，得到最及時的診斷和給藥。

疫情推波助瀾下，至今年7月1日止，已有27萬3787人持有虛擬健保卡，607家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務，健保署盤點全台 52 個 IDS 地區，考量當地人口數及醫療資源情形後，將在16鄉鎮舉辦實體教學，今並在阿里山鄉辦理首場活動。

包括嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、奇美醫院，阿里山鄉衛生所、阿里山醫療站、香林衛生室等在地醫療單位，也現場分享使用虛擬健保卡在居家醫療、遠距醫療及視訊診療場域就醫流程與心得。

嘉基部落健康中心主任，醫師安欣瑜表示，2016年2月由醫師、護理師、藥劑師、居家照顧服務員及社工組成偏鄉居家醫療團隊，主動走入病人家中，為許多臥床、失能、行動不便的患者解決回診不便問題，不過受新冠肺炎疫情影響，改變大家原有生活方式，透過醫療數位化，可讓行動不便的民眾選擇居家醫療，不僅環境熟悉又有家人陪伴，還能降低外出就醫的感染風險。

嘉基副院長周恬弘表示，今年6月透過遠距醫療巡迴車，在山美、新美、茶山村3村開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科與急診的「遠距醫療」服務，車內設有攜帶型數位醫療影像系統、遠距醫療平台及數位五官鏡組，皆能透過虛擬健保卡使用，以提升民眾就醫便利性。

嘉基也提到，醫療團隊至偏鄉提供「居家醫療」服務時，需攜帶看診用的電腦、讀卡機及許多醫療設備，負擔沉重，也常出現健保IC卡無法讀取、寫入時間緩慢等問題，今活動現場展示透過健保署開發的「居家輕量藍牙APP」，讓醫護人員只需攜帶輕便的平板或手機，即可掃描虛擬健保卡看診。

聖馬爾定醫院副院長林慈恩表示，聖馬在阿里山雖有24小時醫療站，但主要是家醫科醫師值班，若病患狀況需專科醫師做進一步評估時無法立即處理，透過虛擬健保卡遠距診療，能即時遠距會診，不限科別，給予患者更精確的診斷治療。

聖馬特助兼社區醫療部主任陳汶均說，許多長輩對3C本來就不是很了解，認為一定要帶健保卡才能看診，經過解說虛擬健保卡的操作與示範，長輩與家屬都說好方便，也感謝健保署長久對偏鄉山區關注，不斷投入各項計畫，