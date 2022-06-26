美國總統拜登（Joe Biden）25日飛抵德國，準備出席七大工業國集團（G7）高峰會，與美國主要盟友的領袖討論對抗俄羅斯以及疲弱全球經濟的統一陣線。

拜登自華盛頓飛抵慕尼黑（Munich）並轉搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）前往高峰會舉行地點艾爾莫城堡（Schloss Elmau）。在停留3天期間，拜登的首場對話將是26日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行會談。（譯者：劉學源）1110626