南亞科(2408)周四舉行新12吋晶圓廠開工動土典禮，會後總經理李培瑛指出，DRAM市場今年第三季旺季不旺、會持續修正。由於DRAM產業持續修正中，使DRAM報價仍有壓力，因此法人建議中立。南亞科周四股價摔下近8個月低點，周五收漲1.03%，拚穩5日線、60元關卡。DRAM雙雄的華邦電(2344)也收小紅，終止連三黑，但自上周四(6月16日)首日除息後，仍未能走在填息路上。

台塑集團旗下DRAM廠南亞科新12吋晶圓廠開工動土典禮，總經理李培瑛指出，DRAM市場第三季旺季不旺、會持續修正，2022年黑天鵝不少，通膨更衝擊全球消費能力及信心。目前伺服器及雲端資料中心需求雖不錯，若通膨持續將導致景氣修正延長到今年第四季，雖然上半年銷售還不錯，但下半年壓力較大，南亞科2022年營收估將較2021年小幅衰退。總座也表示，DRAM仍是長期發展產業，公司也會繼續深耕，雖然短期會有影響，長期更重視DRAM產業發展，因為它應用很多，可望長期發展順利。

南亞科在新北市泰山南林科學園區的12吋雙層無塵室晶圓廠，將採用10nm製程技術生產DRAM，月產能約45K片，目標於2025年開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

南亞科2022年資本支出主要用在製程轉換，3Xnm轉至1Xnm，不會受到景氣的影響，會照計劃進行。2022年資本支出預估為284億元，年增152.22%。主要用於今年第四季量產第一代10nm 1A製程，以及為第二代10nm 1B購買設備，1A今年第四季將會提供樣品，1B目前已開始試產，1C製程亦進入設計研發階段，預計導入的極紫外光EUV技術也在研發中。2022年折舊費用預估12~13億元/月。預估10nm第四代才有可能導入EUV，至少要到2025年以後。在興建新廠時也會興建EUV極紫外光微影設備獨立廠房。

南亞科預估，2022年DRAM需求年增15~20%，展望今年下半年，雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，惟手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。消費型電子終端產品如網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、固態硬碟等需求預期成長；VR頭盔、智慧眼鏡將受惠元宇宙概念及新款遊戲機推出而成長。目前來看，預計DRAM市場在今年下半年持續調整中，市況仍需觀察俄烏情勢發展、通膨及COVID封城等影響整體終端需求。由於現在DRAM報價仍有壓力，因此法人建議中立。