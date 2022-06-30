台股上半年跌跌不休，下半年何時落底？根據歷史統計，過去十年台股第三季平均報酬皆吊車尾，表現居其他三季之末；但第四季反而逆勢上揚，往往出現超額表現，如何掌握第三季台股跌深布局的「存股」好時機？

新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，下半年隨台股受俄烏戰爭、聯準會升息決策等變數干擾，選股難度加大，高股息股票，投資眉眉角角不少，除符合未來產業成長趨勢，公司必須不受景氣下滑影響，同時具備良好獲利、配息能力，再搭配股價評價低等多重優勢，以抵禦景氣下行風險，投資人若想掌握填權息行情，最簡單的方法是，選擇主動被動投資兼具的新台灣高股息基金，讓長期存台股，也可以變得很簡單。

台股上半年表現不佳，主要受到全球通膨預期上升，消費產品銷售轉弱，廠商持續去庫存動作，市場擔心企業獲利可能下修，加上外資持續賣超，利空消息打擊投資信心，市場出現恐慌性殺盤，但台股基本面仍穩健，長線多頭趨勢不變，第三季行情呈大箱型盤整，股價往往上下起伏劇烈。

根據Lipper統計過去10年(2012年到2022年)的台股定期定額季平均報酬率，從加權股價指數表現來看，第三季報酬敬陪末座，負報酬居多，但第四季卻逆勢翻正，正報酬表現遙遙領先其他三季，南震杰認為，第三季有月營收、又有半年報公布，財報表現好壞影響股價起伏，以今年來看，上半年市場擔心的廠商去庫存問題，下半年有機會出現緩解；上半年的高通膨預期，預估到下半年也有機會見到觸頂。

南震杰強調，現階段台股的預估本益比僅12倍，處於歷史本益比區間下緣，僅高於2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的低點，股價評價面偏低的情況下，不少高股息好公司的股價打折，尤其是屬於成長型產業的高股息股，目前正醞釀跌深反彈的好機會，高股息基金透過主動選股，可以掌握物美價廉的投資優勢，加上投資人趁第三季定期定額進場，等於進可攻、退可守，在台股震盪下抗波動，追求穩中求勝。

南震杰指出，今年廠商去庫存，企業獲利微幅下修屬正常，投資人不必過度偏空看待，股價往往領先基本面，短線台股跌深反彈，可看新台幣匯率表現及成交量是否萎縮到窒息量附近；中線可觀察美國9月蘋果iPhone新機上市等零售數據，以及11月感恩節後的消費表現，倘若今年零售買氣不振，相關類股價卻不跌，可以判斷股市利空出盡。