今年上半年澳洲股票市值估計蒸發約十分之一，分析師警告，澳洲央行將採取行動抑制持續飆漲的通膨，以及對全球主要經濟體放緩的擔憂，將給該國股市帶來更多的痛苦。

在政策持續緊縮、俄烏戰爭和經濟衰退的擔憂籠罩下，澳洲基準股票指數S&P/ASX 200市值已經縮水約2,500億澳元（約1,720.5億美元）。

S&P/ASX 200指數在上半年的123個交易日中就跌了57天，受到一波大宗商品價格大跌影響，6月在短短兩周內就下跌逾10%，確定跌入修正區。

科技股和銀行股是上半年行情主要的受害者之一，鐵礦砂相關股則在上半年接近尾聲時遭到拋售。

在消費者通膨創下20年新高後，澳洲央行於6月會議升息50個基點，政策緊縮力道超乎市場預期。分析師表示，持續的震盪和央行可能更大幅度的升息，將繼續給市場帶來壓力。

City Index資深市場分析師Matt Simpson，澳洲央行仍然落後於形勢，可能被迫調升自己的現金利率預測，現在該央行正在迎頭趕上，其影響可能蔓延到下半年，並打壓股市表現。下半年ASX股價指數最佳的結果，是油價隨著通膨預期下跌，但現在這似乎不太可能。

科技股上半年重挫逾35%，隨著估值惡化、債息攀升，以及「先買後付」等利基型科技產業的榮景逐漸消退，整體科技股後市表現仍不容樂觀。

IG Group策略師Yeap Jun Rong表示，毫無疑問地，科技股估值已經較疫情期間創下的高峰大幅回落，但我們可能還未走出困境，在增長放緩的環境中，進一步重新評級與降級的風險仍明確存在。

目前科技股分項指數本益比為53.74倍，幾乎是S&P/ASX 200指數（本益比10.88倍）的5倍。

在金融股方面，澳洲央行的政策引發房地產市場恐將大跌的擔憂，澳洲四大銀行上半年的股價跌幅介於2.5%～14%。

上半年主要大宗商品公司的表現則優於大盤，大多時候股價都獲得不錯的支撐，力拓和必和必拓分別上漲6%和15.7%，而煤礦公司Whitehaven和New Hope上半年的漲幅亦相當亮眼。