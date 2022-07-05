澳洲央行周二連續第3個月調升基準利率，同時也是連續第2個月升息50個基點（2碼），該央行並表示，為了抑制不斷飆升的通膨，之後將有更多的升息動作，即使可能因此導致經濟放緩。

澳洲央行在7月政策會議後宣布其現金利率調升50個基點，至1.35%，這表示自5月升息25基點、6月升息50個基點以來已累計升息125個基點，創下1994年以來速度最快一連串升息。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，在貨幣環境正常化的過程中，決策理事會預期未來幾個月將採取更多措施。

此升息決議符合市場普遍預期，澳元微跌至0.6863美元。

在國內失業率處於5年低點3.9%以及職缺創下歷史新高之際，洛威對澳洲經濟能夠承受住升息衝擊深具信心。此外，澳洲的民間需求仍然穩健，部分因為在疫情期間，澳洲的家庭儲蓄增加了2600億澳元（約1785.9億美元）。

儘管如此，由於澳洲家庭的抵押貸款債務高達2兆澳元，以及房價在經歷2021年的榮景後開始下滑，借貸成本升高勢必將打壓消費力。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，利率不但會升高，還會「咬人」。

近來澳洲東岸暴雨成災加劇了通膨壓力，查默斯表示，這次的洪災對經濟的影響「非常巨大」，洪水可能淹沒數個糧食產區，估將影響糧食供應並推升價格，在蔬菜水果價格飆漲之際，將使澳洲人的生活壓力更大。

澳洲將在本月晚些時候公布第二季消費者通膨數據，料將再次急升，可能達到6%或甚至更高，創下2000年全國銷售稅上路以來的新高記錄。核心通膨率也可能升破4.0%，進一步超出澳洲央行設定之介於2%～3%目標區間。

通膨持續高漲是市場預期澳洲央行8月將再次升息50個基點，以及到年底時基準利率至少升至3.0%的主要原因。

最近洛威坦承在收緊到足以控制通膨與過度收緊導致經濟陷入衰退之間，只有「一線之隔」。

野村經濟學家Andrew Ticehurst表示，澳洲央行似乎準備冒著一些經濟損傷的風險來實現通膨目標，現在我們預期澳洲經濟將在明年初開始衰退，但由於通膨有些棘手，我們預期該央行不會太快降息，到明年底前可能進行三次、每次25個基點的降息動作。