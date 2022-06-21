以色列總理班奈特的脆弱執政聯盟在過去數週面臨壓力後，國會議員將投票解散國會，預計由外交部長拉皮德接任臨時總理，並迎來以色列近3年來的第5次大選。

路透社報導，班奈特（Naftali Bennett）將下台，並由外長拉皮德（Yair Lapid）接任總理一職。

領導以色列聯合政府之中最大政黨的拉皮德將擔任臨時總理，直到可以舉行新的選舉為止。

以色列政府一名官員指出，國會下週將進行投票表決，之後拉皮德就會接任總理。（譯者：陳彥鈞）1110621