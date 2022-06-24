美國前代理司法部長羅森表示，前總統川普在去年1月6日發生國會攻擊案前，幾乎天天施壓司法部高層人員，敦促官員們推翻他在2020年敗選的結果，好讓他能非法掌權。

路透社報導，羅森（Jeffrey Rosen）今天作證時，向聯邦眾議院特別委員會提出上述說法。

羅森說，去年1月6日國會正式確認拜登（Joe Biden）為新總統的前幾天，川普（Donald Trump）屢次斷言司法部不夠努力調查選舉被竊的不實指控。

羅森作證時表示：「（2020年）12月23日至（2021年）1月3日間，總統每天打電話或是跟我視訊，只有耶誕節等一兩天例外。」

羅森也提到，川普提出指派一位「特別檢察官」來調查選舉詐欺的可能性，並要他跟朱利安尼（Rudy Giuliani）等人會面。身為川普律師的朱利安尼提倡選舉詐欺的不實指控。

前司法部代理副部長唐納福（Richard P. Donoghue）則在聽證會上表示，川普曾告訴司法部官員：「我要你們做的就是表明有舞弊，剩下的就交給我和共和黨議員們。」

特別委員會也把今天聽證會的重點擺在川普盟友─前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）。

聽證會詳細公開克拉克試圖取代羅森成為代理司法部長但失敗，以及克拉克推動司法部致函數個選舉關鍵州，要它們宣布川普是大選贏家。

共和黨籍的特別委員會副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）說：「川普提供克拉克取代羅森接任代理司法部長的機會，他知道克拉克會寄出信件，並採取總統要求的其他行動。」

結果司法部官員強烈反對此想法，有些人揚言若這麼做就要辭職。

民主黨籍委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聽證會開始時說：「川普不只是希望司法部調查，他希望司法部正當化他的謊言。」

這場聽證會開始不久前，傳出克拉克住家遭執法單位突襲。克拉克的雇主透過推特，證實有十多名聯邦執法人員在破曉前突襲搜索克拉克住所，「讓他穿著睡衣上街，還拿走他的電子裝置」。

美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）證實昨天在克拉克居所附近的維吉尼亞州洛頓（Lorton）有執法行動，但拒絕進一步說明。