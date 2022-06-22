美國聯邦眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」21日舉辦第4場聽證會，包括亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯（Russell Bowers）在內的共和黨人都親自出席作證，揭露前總統川普敗選後如何向州政府官員施壓、不擇手段要求推翻選舉結果。鮑爾斯的證詞尤為矚目，除了打臉川普及其團隊，他並敘述自己和家人如何遭受川粉的騷擾與恫嚇。

聽證會開始前約一小時，川普發表聲明，稱他在2020年11月與鮑爾斯的一通電話中，鮑爾斯「告訴我，選舉有舞弊，是我拿下亞利桑那州」。對此，鮑爾斯在聽證會中嚴正反駁，他告訴委員會：「我確實有與總統（川普）談過，但對話內容絕對不是那樣。」他一字一句強調：「任何人在任何時間、任何地方指稱我說選舉受到操控，都不是真的。」

鮑爾斯還指出，亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）認證總統拜登獲勝不久後，川普陣營向鮑爾斯在內的議員表示，他們握有非法移民、已過世民眾在亞利桑那州投票的證據，要求州議會針對欺詐投票舉行公聽會。鮑爾斯回憶，他當時問川普律師艾里斯（Jenna Ellis）是否能提供那些非法或已歿選民的姓名，艾里斯說可以，最後卻什麼都拿不出來；同為川普律師的前紐約市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）則說：「我們有相當多的理論，只是沒有證據罷了。」

鮑爾斯表示，既然欠缺證據，州議會就沒有理由舉行聽證；當朱利安尼再進一步要求他研究是否可能將投票給拜登的選民除籍，鮑爾斯直言：「聽著，我向美國憲法宣誓我將捍衛它，你這是要我去做違背我誓言的事，我是不會那樣做的。」

不僅如此，一直到國會暴動當日上午，也就是在當時身兼參議院議長的副總統彭斯即將主持國會聯席會議、認證拜登勝選前，親川普的眾議員畢格斯（Andy Biggs）還致電要求鮑爾斯簽署一封支持撤銷亞利桑那州選民資格的信。

另外，聽證會當日也播放了喬治亞州州務卿辦公室主管史特林（Gabriel Sterling）在2020年12月1日召開的記者會片段，他當時公開呼籲川普停止煽動或縱容其盟友或支持者的潛在暴行或恐嚇。《華盛頓郵報》稱史特林顯然有先見之明，卻仍未能阻止多名不願與川普合作的共和黨人遭受騷擾與威脅。

密西根州參議會多數黨共和黨領袖謝基（Mike Shirkey）表示，在川普公開他的電話號碼後，他在短時間內收到逾4000封簡訊，要求他採取行動。謝基說，那些發訊息的人「顯然堅信不實消息」。

委員會引述賓州眾議院議長柯特勒（Bryan Cutler）說法，指柯特勒每天都會接到川普陣營的電話，即使他委請律師制止後，朱利安尼仍持續來電。而在柯特勒住家遭川普支持者包圍抗議之時，他年僅15的兒子獨自在家。

鮑爾斯表示，他的辦公室收到了2萬封電子郵件和數萬通語音訊息，他住家所在的街區長期被川普支持者的大篷車佔領，每天有人拿著擴音器對他和鄰居叫囂。他的女兒當時已病在膏肓，去年1月6日幾周後不幸離世。提及這段過往時，鮑爾斯嘴角顫抖、眼眶泛淚，他說這一切都「令人煩憂」。

委員會最後邀請鮑爾斯朗讀他寫在2020年12月的一篇日記納入證詞，他緩緩說道：「也許在一些人眼中，我沒有按照他們的觀點或信仰行事，但我不會以輕鬆、恐懼或報復的態度看待當前的狀況。我不想藉由作弊成為贏家。我不會玩弄我宣誓效忠的法律。」