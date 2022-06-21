台北市汙水下水道用戶接管率已逾八成，但仍有約20萬戶尚未接管。北市工務局衛工處歷經20年努力，讓東大排從「臭水溝」搖身變成居民及遊客休憩、打卡景點，衛工處表示，三犁里「東大排」周邊約160戶住戶，預計今年底前全數接管。

衛工處規畫設計科長盧師琁表示，隱身在信義區象山步道入口旁的「東大排」，在早期是農田灌溉水源之一，隨時代演進，逐漸喪失灌溉功能，更因附近未接管住戶直接將生活汙水排入，淪為在地人口中的「臭水溝」。

衛工處表示，北市歷經20年努力，「東大排」周邊接管率已逾八成六，但幾處路段下方仍留有早年農業灌溉已廢棄的舊渠道，礙於法規限制，始終難以克服施工障礙區域。

衛工處說明，為克服施工障礙，衛工處率統包廠商研擬可行工法，採多點試挖作業，耗費逾3倍工時，耐心尋找埋設污水管線空間，克服多年無法突破的障礙區域，預計今年底前全數納管三黎里「東大排」周邊約160戶住戶。

三犁里里長翁信利指出，「東大排」位於台北象山步道主要入口旁，雖於前年爭取由北市府整治完成，成為一處親水步道，但上游汙染源未能徹底解決，感謝衛工處適時接手改善，讓上游汙水不再排入，也讓「東大排」成為該里最熱門IG、FB打卡休憩景點。