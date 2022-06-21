韓聯社報導，南韓科學技術資訊通信部長官李宗昊21日表示，南韓自主研發的運載火箭「世界號」（KSLV-Ⅱ）當天下午發射成功，火箭攜帶的人造衛星也已進入預定軌道運作。

李宗昊當天在全羅南道高興郡的羅老宇航中心舉行的記者會上表示，下午4時發射升空的「世界號」進入目標軌道，完成箭星分離，衛星也已進入預定軌道運作。我在此宣布「世界號」發射成功。發射的目標是將人造衛星送入700公里太陽同步軌道，並使衛星以每秒7.5公里的速度環繞地球穩定運作。

李宗昊表示，今天迎來了大韓民國科學技術領域和歷史上具有里程碑意義的瞬間。大韓民國的天空豁然開朗，科技取得了偉大進展。

「世界號」去年10月首次發射未能達成目標。如今第二次發射成功，是南韓首次利用自研運載火箭發射自主研發的人造衛星，成為全球第七個擁有自主衛星發射能力的國家。

「世界號」運載火箭全長47.2公尺、重200噸，從2010年3月起投入研發，以將1.5噸級的實用衛星送入地球低軌（600~800公里）為目標設計而成。12多年來，250名研究人員參與研發，共耗資1.9572兆韓元（約合新台幣448億元）。

「世界號」一級火箭由4個75噸級推力液體發動機捆綁而成，可產生300噸級推力，二級火箭捆綁一個發動機。通過開發「世界號」發動機，南韓成為全球第七個擁有開發液體火箭發動機技術的國家。