中國國務委員兼外長王毅6月22日分別會見即將離任回國的南韓駐華大使張夏成，以及印度新任駐華大使羅國棟。王毅說，要堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作伙伴，互不構成威脅、互為發展機遇」的重要戰略共識，將邊界問題放在雙方關係適當位置，通過對話協商尋求解決。

王毅會見張夏成時，感謝對方在任期間為加強中韓關係作出重要貢獻。王毅説，中國將繼續把南韓置於中國周邊外交的重要位置。希望南韓新政府也能繼續堅持對華友好政策。雙方應以建交30周年為契機，推動中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。

張夏成表示，相信中國將保持強勁發展勢頭，韓中友好和務實合作也將會得到進一步加強。

王毅會見印度新任駐華大使羅國棟時表示，雙方要相向而行，推動中印關係保持回暖勢頭，早日重回穩定健康發展軌道。一是堅持兩國領導人的重要戰略共識；二是堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過對話協商尋求解決；三是堅持為兩國關係持續注入正能量，發揮好人文交流的傳統優勢，不斷擴大互利合作；四是堅持拓展多邊合作，共同應對紛繁復雜世界，為人類開創更美好未來。

羅國棟稱，印度願同中方一道，加強溝通、妥處分歧、增進互信，推進雙邊合作更好向前發展。