大陸外交部29日消息，中國國務委員兼外長王毅28日應約與委內瑞拉外長法里亞通電話。王毅表示，28日恰逢中委建交48周年紀念日，通話可謂正當其時。建交以來，無論國際風雲如何變幻，中委關係始終堅如磐石。兩國領導人建立了牢固互信和友誼，為中委全面戰略夥伴關係發展提供了重要政治保障和戰略指引。中方願與委方繼續深化政治互信，賡續傳統友好，增進互利合作。

王毅說，中方感謝委方在台灣、涉港、涉疆、人權等問題上與中方堅定站在一起，發出正義之聲。中方將一如既往堅決反對外部勢力以任何藉口干涉委內政，堅定支持委方維護國家主權和社會穩定，支持委人民選擇符合自身國情的發展道路。中方還將繼續為委方抗疫提供力所能及的幫助。

王毅指出，中委要繼續在多邊事務中加強團結協作，維護兩國正當權益，踐行真正多邊主義，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中方讚賞委方積極支持習近平主席提出的全球發展倡議，願與委方加強合作，共與構建全球發展夥伴關係，落實好聯合國2030年可持續發展議程。

世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化的時代潮流不可抗拒，中方願與委方一道，始終站在歷史正確一邊，維護國際公平正義，維護發展中國家共與利益，攜手構建人類命運共與體。

法里亞表示，在兩國元首引領下，委中全面戰略夥伴關係取得長足發展，充滿生機活力。感謝中方為委方抗擊疫情提供大力支持。委方堅定支持一個中國原則和「一國兩制」方針，堅定支持中國捍衛國家主權獨立和領土完整，願與中方創新方式，深化雙邊互利合作。中國在國際舞台上發揮著日益重要的作用，委方高度評價習近平提出的全球發展倡議等一系列倡議，願在「全球發展倡議之友小組」和「捍衛《聯合國憲章》之友小組」架構下與中方深化溝通協作，共同維護多邊主義。