大陸央視新聞用戶端25日報導，中國國務委員兼外長王毅24日就大陸國家主席習近平主持金磚國家領導人會晤、全球發展高層對話會接受大陸央媒採訪，介紹了金磚中國年十大亮點說，今年全年將主辦170多場各領域金磚活動，上半年僅部長級會議就20多場，各場「金磚＋」活動還吸引了50多個非金磚國家參與，全球影響力不斷擴大。值得一提的是，金磚擴員進程已啟動。各方一致支持討論推進金磚擴員，首先確定擴員的指導原則、標準和程序。

王毅表示，今年全年的金磚活動將達成37項重大成果，在數量和品質上都將達到金磚合作新高度，可以初步歸納為十大亮點：

一是發出捍衛國際公平正義的金磚強音。發表《北京宣言》，就支持多邊主義、完善全球治理體系等表明共同立場，為維護世界和平提出金磚主張。

二是鞏固抗擊疫情的金磚防線。啟動金磚國家疫苗研發中心，搭建輻射開發中國家的聯合研發和生產綜合平台，助力構建人類衛生健康共同體。

三是為推動構建開放型世界經濟作出金磚貢獻。發表金磚國家《支持多邊貿易體制和世貿組織改革聯合聲明》，提出《金磚國家加強供應鏈合作倡議》，凝聚維護多邊貿易體制、完善國際貿易規則制定的金磚共識。

四是彰顯打贏反腐敗鬥爭的金磚行動。通過《金磚國家拒絕腐敗避風港倡議》，深化金磚國家在跨境腐敗治理、追逃追贓務實合作，構建新型全球反腐敗治理體系。

五是為構建金磚一體化大市場夯基壘台。簽署《金磚國家政府間關於海關事務的合作與行政互助協定》，發表《金磚國家貿易投資與可持續發展倡議》，為促進貿易便利化、實現經濟復甦提供新的增長點。

六是為維護全球糧食安全注入金磚動力。達成首分《金磚國家糧食安全合作戰略》，成立農業農村發展論壇，展現五國穩定全球糧食生產的務實行動和對全球糧食安全治理的積極貢獻。

七是發掘創新發展的金磚潛力。建立金磚國家技術轉移中心網路，舉辦可持續發展大數據論壇，助力五國經濟轉型升級和高品質發展。

八是拓展五國前沿科技合作新疆域。建立金磚國家航太合作機制，推進航太科技交流與創新，打造和平利用外太空、航太技術促進可持續發展的金磚樣板。

九是把握數位經濟發展的時代機遇。達成金磚國家數字經濟夥伴關係架構，發出金磚製造業數位化轉型合作倡議，共同實現跨越式發展。

十是打造面向未來的高品質技術人才儲備庫。建立金磚國家職業教育聯盟，舉辦職業技能大賽、可持續發展目標解決方案大賽、女性創新大賽，促進五國人才鏈、產業鏈、創新鏈銜接。

王毅說，今年還舉行了金磚國家政黨、智庫和民間社會組織論壇，開展紀錄片聯拍聯播活動，以豐富多彩的人文交流活動，講好金磚故事，傳播金磚聲音，促進金磚五國相知相親。還注重加強金磚機制建設，拓展「金磚＋」合作，建立更廣泛夥伴關係。