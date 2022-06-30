櫃買中心30日表示，為推動戰略新板市場，鼓勵投資人參與及流動量提供者積極提供報價，今年上半年已連續兩季舉辦戰略新板證券商交易獎勵活動，有效活絡市場交投，今年截至6月28日，戰略新板股票日均成交金額較去（110）年增加54.43％，顯示已有越來越多投資人認識戰略新板及參與交易。

櫃買中心表示，為進一步擴大戰略新板股票參與層面，下半年持續舉辦戰略新板證券商交易獎勵活動，活動期間為7月1日至12月31日，每月將依流動量提供者總成交金額給予獎勵。此外，為獎勵在一線宣導與推廣戰略新板的從業人員，櫃買中心將頒發獎勵金給證券經紀商營業據點推廣成效佳者，希望各證券商及流動量提供者皆能持續協助戰略新板成長茁壯。活動訊息可至櫃買中心網站「首頁>戰略新板>市場最新訊息>獎勵活動」項下查詢（網址：https://quiz.tpex.org.tw/psbbroker/）。