櫃買中心24日表示，為了因應國際永續發展趨勢，金管會3月3日已正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分四階段輔導上市櫃公司揭露溫室氣體盤查及查證資訊，期能建立企業溫室氣體盤查能力進一步達到減碳效果，以提升產業國際競爭力。

櫃買中心表示，為了協助上市上櫃公司瞭解「永續發展路徑圖」推動內容，將於6月29日至7月5日採線上播放影片方式辦理「溫室氣體盤查及查證宣導會」，本次宣導會邀請證券主管機關就「上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範」相關政策規畫，以及未來方向進行說明，亦邀請綠色生產力基金會專家就「溫室氣體盤查及量化簡介」講授如何量化溫室氣體，以及邀請台灣產業服務基金會專家就「產業邁向淨零策略及輔導資源簡介」，如何制定策略及尋找輔導資源等內容做一一介紹，期能協助上市上櫃公司推動溫室氣體盤查工作。

本次線上宣導會之相關影音資訊，將於6月29日至7月5日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，可至櫃買中心網頁首頁「櫃買活動／報名活動」項目下的「溫室氣體盤查及查證宣導會」活動網頁（https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_1110629/index.html）查詢。

此外，櫃買中心已設置「永續發展路徑圖專區資訊」，上市櫃公司及投資人可至櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/）右上角點選「永續發展路徑圖」連結，或至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「公司治理及永續發展」頁籤，點選「永續發展路徑圖」，即可查詢永續發展路徑圖相關資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供公司及投資人參考。