友通資訊（2397）宣布，今年榮獲國際第三方頒發之溫室氣體盤查ISO 14064-1驗證，基於愛護地球的使命感，也為了企業的永續經營，友通連續三年進行碳盤查，以行動呼應臺灣2050淨零碳排政策，朝能源轉型邁進努力。

經科學證實氣候變遷造成的嚴峻影響，因此氣候議題引發全球高度的重視，而為呼應全球淨零趨勢，國家發展委員會（國發會）於今年公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，淨零碳排已成為企業顯學。

國發會指出，2050淨零排放路徑將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大方向制定行動計畫。友通為響應2050淨零碳排目標，除了進行ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證外，也預計在未來推動ISO 50001能源管理之驗證，確實追蹤溫室氣體排放狀況。以總部辦公室而言，2021年相較基準年2019年的排放量，減少了約12噸。

友通總經理蘇家弘表示，藉由具備高運算能力與寬溫寬壓設計的工業電腦，產品可以應用在太陽能、風力發電、車載電腦與充電樁，為企業提供綠能、電動車及能源需求等解決方案；進而協助企業推動節能減廢，共同降低企業營運對自然環境產生之影響。

在全球工業自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧製造應用成為長期的剛性需求。友通將攜手集團夥伴與子公司，推動各項節能減碳作業與提升能源效率，在善盡社會公民責任的同時，協助企業加速轉型布局並滿足新基建的需求，持續創新並提升產能，以掌握市場新商機。