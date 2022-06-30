全球烈酒領導商Beam Suntory三得利集團旗下品牌「Auchentoshan 歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌」宣布，特地為品飲愛好者帶來令人振奮的好消息，去年備受好評的精選酒款「歐肯白蘇維濃桶風味單一麥芽蘇格蘭威士忌」，自本月起再度限量發行，目前已於各菸酒專賣通路進行販售。

歐肯堅持獨特的「3次蒸餾」，並獨家使用來自法國波爾多區的白蘇維濃桶過桶，在純淬的麥芽威士忌主體上、增添清新蘋果香氣的白葡萄酒風味，醞釀出獨一無二的「歐肯白蘇維濃桶」。歐肯除了在釀酒工藝上的持續創新，也將突破框架打造更多元的品飲情境，首波合作是分別與全台最難訂位的蔬食Fine Dining餐廳「Curious」、以及與全台唯一露營主題酒吧「Noobtent」攜手共造「想不到Bar 2.0」，截然不同的場域風格，展現「歐肯白蘇維濃桶」來自3次蒸餾的酒體、純淬柔順的酒液絕佳搭配性，下半年也將推出不同類型的餐飲提案，帶給消費者更多元的飲酒體驗。

近年來全球Vegan風潮盛行，歐肯本次攜手全台唯一蔬食Fine Dining餐廳「Curious」，結合創新美餚與輕盈細緻的歐肯白蘇維濃桶風味單一麥芽蘇格蘭威士忌，本次聯名開發以芋泥鴨為前菜，脆炸脂香與麥芽糖基底雜揉焦糖洋蔥及蘋果氣味醬料，呼應白蘇維濃桶的麥香和青蘋果芬芳氣息。餐後上桌的甜點採用龍眼、煙燻及堅果風味三種分別70％、72％、73％巧克力及手工熬煮玫瑰、荔枝醬料製成的雪酪，包覆著注入三桶威士忌的可可熔岩，呈現蘊含著烘烤榛果、溫潤奶油糖香的華麗層次。

想Chill不用再看天氣！歐肯找上新興話題酒館「Noobtent（菜鳥營地）」，以清爽細緻的歐肯白蘇維濃桶單一麥芽威士忌打造一系列野營風格餐酒。以露營時的一日菜單作為發想藍圖，微醺版本的珍珠奶茶，溫潤奶香揉合芬芳輕盈的歐肯白蘇維濃桶，輔以細膩黑糖珍珠點綴風韻嚼勁；鮮炒蛤蠣與XO醬炒泡麵佐薑汁風味特調，歐肯白蘇維濃桶的清新冷冽，平衡了主餐的鹹香，勾勒出蛤蠣的鮮香滋味。

「歐肯白蘇維濃桶」，來自蘇格蘭唯一全程全系列使用「3次蒸餾」製酒的歐肯威士忌酒廠，獨特的「3次蒸餾」藉由將雜質分離萃取到最純淨的酒體，賦予歐肯威士忌獨特的柔順酒質，讓純淨酒液結合木桶細緻的風味特色，因其使用白蘇維濃桶過桶技術，一改過往濃冽印象，冰鎮過後純淨冷冽，入喉溫潤並散發清爽白葡萄氣息，夾雜柑橘與茉莉花淡雅輕盈的香氣，同時帶有些許溫潤香草奶油風味，形成一趟豐富多樣而不甜膩的味覺旅程，並憑藉著優雅細緻的特點，毫無違和地銜接各式各樣料理風格。歐肯在2022年下半年也將持續展開更多元豐富的生活提案，在不同場域中呈現白蘇維濃桶契合不同飲酒情境的特性，展現歐肯的創新與多樣性。

台灣三得利在台經營多年，為了讓更多消費者感受珍餚與美酒成為實現理想生活的一部分，今年特地邀請擁有豐富資歷的蘇友欽（Johnny）加入團隊擔任品牌大使，Johnny經歷過在台灣、澳洲、中國等地截然不同的工作環境及餐飲文化，累積相對多元的味蕾記憶，而馬爾地夫潛水、高空跳傘、玉山看日出、香格里拉草原騎馬、阿爾卑斯山滑雪並考上滑雪教練執照的豐沛人生體驗，也與歐肯 「豐富、多元、開放心胸」的品牌個性相契合，今後也將致力於介紹高品質酒款給廣大威士忌愛好者，分享更多元的人生故事與品酒體驗。

【禁止酒駕，喝酒不開車，安全有保障】