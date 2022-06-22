PCB廠燿華(2367)歷經兩年多調整，本業已現轉機，燿華表示，低軌道衛星用板已開始出貨，整體營運擺脫谷底，第2季本業已轉虧為盈，有機會彌補第1季虧損，目前訂單能見度已達10月，全年獲利可期。

燿華因產品過度集中單一客戶及消費性產業，致使公司業績波動甚鉅，過去兩年受到AirPods改款且銷售趨緩、新產品出貨尚未放量及疫情缺料致使稼動率偏低等利空影響，營運陷入谷底，為改變公司業績起落甚鉅，燿華一方面在南通廠及宜蘭廠建置自動化產線，另一方面擴大產品應用範圍，經過兩年多努力耕耘已見到成果，其中低軌道衛星用板已於第2季開始出貨，預計今年相關產品佔比約5%，車用等新產品亦陸續放量出貨。

燿華今年第1季稅後虧損為2.46億元，每股淨損為0.4元；累計前5月合併營收為64.5億元，年增20.24%。

燿華表示，第2季本業已轉虧為盈，有機會彌補第1季虧損，目前訂單能見度已達10月，第3季可望比第2季好，審慎樂觀看待下半年業績，全年獲利可期。