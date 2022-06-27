台塑(1301)第2季營收營收、本業獲利將比第1季成長，進入第3季旺季，為傳統旺季，儘管因歲修開工率相較第2季低，但有84億元現金股利入帳，獲利可望優於第2季。

台塑第2季各產品平均價格及開工率高於第1季，因此，台塑預估第2季營收、本業獲利將比第1季成長。但第3季為石化產品傳統需求旺季，且大陸陸續解封，並祭出財政及貨幣政策刺激經濟，加上全球能源轉型 及歐洲(石咸)氯廠減產，可望帶動EVA、ECH、碳纖及(石咸)氯等產品需求增加，但台塑第3季因配合台塑石(6505)OL-2歲修，開工率低於第2季，產銷量減少，因此，在多空因素相互抵銷下，預期第3季營業額與第2季相當，不過，由於第3季有84億 元現金股利入帳，獲利可望優於第2季。

近期國際原油價格處於高位，亞洲多家輕裂廠因生產成本偏高，且終端需求疲軟，紛紛調降稼動率10~30%，加上第3季有6家亞洲輕裂廠安排歲修，合計年產能408萬噸，影響乙烯供應減少33萬噸，下游衍生物配合停車或降產，供給減少，有利支撐石化產品行情。

大陸4月、5月上海等城市，因疫情封城管制人流、物流，造成汽車、房地產等產業銷售不佳，直接影響石化加工製品及原料需求。由於第3季為聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，加上大陸陸續解封，且各種刺激經濟政策出台，石化產品需求可望增加。