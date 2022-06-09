磺港漁港船艇起火 消防人員搶救中

新北市金山區磺港漁港今（9）日上午9時23分傳出 1艘船艇起火，新北市消防局獲報後，出動19輛消防車及40名人員趕抵現場搶救，目前以2水線泡沫搶救中，無人員傷亡，起火原因待後續調查。