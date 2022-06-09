磺港漁港火燒船 消防出動19車40人搶救中 10:212022/06/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磺港漁港船艇起火。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磺港漁港船艇起火 消防人員搶救中 訂閱影音： 中時新聞網 新北市金山區磺港漁港今（9）日上午9時23分傳出 1艘船艇起火，新北市消防局獲報後，出動19輛消防車及40名人員趕抵現場搶救，目前以2水線泡沫搶救中，無人員傷亡，起火原因待後續調查。 大甲市區商行清晨無名火 起火原因尚待調查中 翻轉新北意象 4大建設接力完工 Agoda合作新北市政府 OK標章保障旅客安全 #磺港漁港 #搶救中 #起火 #消防人員 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園楊梅鐵皮倉庫陷火海 消防鋸鐵門灌救1.5小時 22:312022/06/08 社會 外派人員生活費 香港蟬聯最貴城市 04:102022/06/09 焦點新聞 公共托老再設6處 拚年底達70家 04:102022/06/09 地方新聞 竹圍漁港6旬男船主落水 緊抓船繩待援幸獲救 12:132022/06/07 社會 前消防員控造假 新北消防局提告 04:102022/06/09 生活新聞 後龍透天厝大火 女遭嗆昏陽台 母衝火場搶救遭燒傷 08:212022/06/09 社會 重新橋機車道區間測速 首日當機 04:102022/06/09 地方新聞 「我OK你FUN心」出遊安心住宿 新北牽手Agoda共推OK標章 14:492022/06/07 生活 Agoda登載近百家 新北OK標章旅宿 04:102022/06/08 地方新聞 新北4大建設接力完工 建築融合生態與美學 12:322022/06/08 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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