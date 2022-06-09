新北市2歲童恩恩案持續延燒，民進黨立法院黨團今（9日）舉行記者會，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場。（葉書宏攝）

新北市2歲童恩恩案持續延燒，民進黨立法院黨團今（9日）舉行記者會，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場。（葉書宏攝）

新北市2歲童恩恩案持續延燒，民進黨立法院黨團今（9日）舉行記者會，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場。幹事長鄭運鵬表示，國民黨全黨捍衛侯友宜，新北市政府推拖拉演很大。立委王美惠痛批，「侯友宜說得嚇死人，做得笑死人！」立委江永昌強調，新北市政府一天不說明清楚，只會延宕下去，大家都在等待最後一塊真相拼圖。

鄭運鵬表示，國民黨全黨捍衛侯友宜，恩恩爸得不到應得的資訊，消防局6月6日演很大，新北市就把這段消失的81分鐘再重現給全國國人；恩恩事件至今快2個月，恩恩爸於5月27日向新北市政府、衛福部索取資料，於5月31日取得1922錄音檔及書面資料，6月1日衛福部備好「書面補充說明」，6月2日寄出給恩恩爸，衛福部所承諾的事項都第一時間提供給家屬，家屬所提到需要的補充，衛福部都會盡量符合家屬需求。

他痛批，新北市政府嘴巴講得很漂亮，推拖拉演很大，讓國人、家屬不可思議，從來沒有苛責批評衛生局、消防局基層，而是針對侯友宜在議會中答應很多，最後就是推拖拉不肯給資料，最後竟然演很大，「消失的81分鐘竟然演給恩恩爸爸看，這是非常不可思議的事情！」都是侯市長的政治決策。

鄭運鵬表示，恩恩爸要求索取相關資料，5月31日侯友宜在議會表示「就給他嘛！」恩恩爸於6月2日取得譯文、消防局和衛生局檢疫橫向紀錄，並未提供錄音檔，6月5日再收到消防局另外3通譯文同樣沒有錄音檔案，6月6日恩恩爸前往消防局聽錄音，卻在不知情狀況下「被演戲」欺騙，重現當時現場，這些都是政治決策。

「是否繼續掩蓋真相 只在市府一念之間。」立委江永昌說，新北市政府一天不說明清楚，只會延宕下去，真的很難看，相信恩恩父母絕對不會放棄，社會追求事實也不會停止。

江永昌說，中央、地方政府，無論是消防、衛生各有各的權責，恩恩失去生命，這些橫向機關、勤務人員會不會被苛責，大家不就是在等新北市政府提供最後一塊真相拼圖，才能讓事實真相顯像；無論政府、社會、人民都在等，請新北市政府盡快提供事實、資料、文件。

立委王美惠痛批，身為地方父母官要有同理心，「侯友宜說得嚇死人，做得笑死人！」有史以來也沒有消防模擬電話通聯的，以往只有模擬救災、模擬地震救災，呼籲地方父母官體諒家人的心情，希望得到事實真相，侯友宜不要再演了，勇敢承認，台灣才會好。

立委林楚茵表示，1922是諮詢專線，1922已提供恩恩爸相關資料，此外，今年4月16日新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋記者會中表示，只要有疾病緊急送醫者，打消防局119是最快速；國民黨若要保護掩蓋者，民進黨絕對會保護吹哨者。