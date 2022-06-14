新北市中和男童恩恩事件持續延燒，民進黨團在議會提案要求市長侯友宜針對此事專案報告，並成立專案小組調查真相，不過國民黨團認為，事件已演變成口水戰，堅決反對，雙方議員今日更大動肝火互相嗆聲，不過，專案報告、設立專案小組2案經表決後，因贊成人數未超過現場人數一半，並未通過。

新北市議會藍綠黨團昨日發動甲級動員，民進黨團要求新北市長侯友宜到議會專案報告，並成立專案小組調查還原真相；但國民黨團認為，檢調已介入，要求先防疫，別讓事件演變政治口水，昨日直至散會後仍未有結論。

新北市議會今召開臨時會，國民黨團認為，總質詢、部門業務質詢先前才結束，應該進行民生議案議程，反對因個案來變更議程，呼籲綠營不要做無謂的政治操作，擾亂議事進行。綠營則希望，採記名表決，並釐清恩恩案真相。

議長蔣根煌今日下午也給予各議員發言機會，當藍營議員林國春發表意見時，綠營市議員陳永福直接插話稱「出來選立委」，雙方一度爆發衝突，而綠營議員張志豪也將衛生局長陳潤秋叫上台，質詢衛生所等單位是否有錄音設備，若無錄音為何有橫向聯繫等問題，陳潤秋回應也數度遭對方打斷。

議長蔣根煌後續裁定清點人數，現場57名議員，綠營佔27人，3人有事離席，最終舉手表決市長專案報告、成立專案小組，兩案贊成人數都僅有24票，最終都未通過。