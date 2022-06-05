國民黨立法院黨團書記長萬美玲（右起）、總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐5日召開「校園防疫一團亂 發了快篩就想了事？—確診死亡24小時火化？」記者會，指出陳時中日前的「沒要求確診死亡個案須在24小時內處理」說法與過去衛福部公告內容前後不一，這不僅是陳時中打臉陳宗彥，根本就是陳時中指揮官打臉陳時中部長，要求政府要有統一標準，讓殯葬業者及家屬能有所遵循。（劉宗龍攝）

新冠疫情肆虐2年多，確診死亡個案多在24小時內火化，但日前中央流行疫情中心指揮官陳時中卻說從未要求24小時內火化，引發爭議。國民黨團痛批，中央疫情副指揮官陳宗彥去年公開表示，確診者大體必須在24小時內火化，一個指揮中心兩種說法「陳時中打臉陳宗彥」，造成家屬遺憾業者不滿的火化之亂，要求指揮中心請負起責任明確訂出火化標準。

黨團總召曾銘宗指出，陳時中部長在日前規定，新冠肺炎確診死亡需在24小時通報且遺體需盡快火化，並未規定遺體在24小時火化，陳時中一席話說來輕鬆，但陳宗彥在去年6月8日，曾在疫情記者會上表示遺體要在24小時內火化，一個指揮中心兩種說法，陳時中打臉陳宗彥。

曾銘宗表示，指揮中心過去2年半的實務操作，引起最大爭議就是遺體倉促火化，如今朝令夕改，家屬無法好好準備處理後事、送家人最後一程，而無法見家人最後一面，留下了終身遺憾，要求指揮中心應規定清楚，讓民眾、殯葬業者有所遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴。

黨團書記長萬美玲指出，不只是陳時中打臉陳宗彥，而還是推翻了自己衛福部的公告，衛福部清楚公告，染患第四類、第五類的大體必須要在24小時之內入殮火化，如今說法前後不ㄧ，已造成家屬不能見家人最後遺憾的遺憾與不滿，也讓殯葬業者也受到許多責難，若沒有標準出來，日後到底要如何處理確診者大體，政策更不應顛三倒四。

黨團副書記長洪孟楷強調，2012年行政院衛生署已經公告，新型冠狀病毒呼吸道重症，屍體處置就是24小時內入殮並火化，或在指揮中心成立期間，依照指揮官指示辦理。除非民進黨政府上任5年多有再調整，否則不是應該以當初公告為準？

洪孟楷痛批，繼口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂後，指揮官還來引起「火化之亂」，甚至殯葬業者調冰櫃之亂，什麼都沒準備好，什麼都可以變化，這就是民進黨政府口中的新防疫模式？也有家屬坦言，若陳時中部長講的是真的，那可以申請國賠嗎？衛福部在玩文字遊戲、模棱兩可且推卸責任。