國民黨立法院黨團9日召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理，蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會，立委吳怡玎（左起）、國民黨黨團總召曾銘宗、黨團書記長萬美玲及黨團副書記長鄭正鈐抨擊疫情指揮中心毫無作為，還不斷甩鍋給新北市政府。（范揚光攝）

恩恩案持續延燒，恩恩爸昨稱1922花143分鐘，才把他的報案轉吿疾管署北區管制中心。對此，國民黨團痛批，消失143分鐘是1922，蔡政府這段時間做了什麼事？但政府動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，一昧把責任甩鍋給地方，「心中永遠只有選舉」，強力譴責這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法，要求衛福部公布橫向聯繫完整記錄，還給家屬一個公道。

黨團總召曾銘宗質疑，1922從接獲恩恩媽電話起，第一通電話花了143分鐘才聯繫，蔡政府這段時間做了什麼事？應該公布橫向聯繫資料，反觀新北市政府在接獲通報後81分鐘內，努力安排送院，衛福部長陳時中在4月16日第一時間也對外證實「一切都有按規定，沒有延誤就醫，沒有消失的三小時」。

曾銘宗直言，全國民眾出來評評理，到底是新北市做得好，還是1922做得好？他也要問，在全國疫情最嚴重的時候，政府不把防疫做好，竟然動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，「心中永遠只有選舉，你們對得起2300萬民眾嗎？」國民黨團對於這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法表達抗議，並給予最嚴厲的譴責。

國民黨立委萬美玲表示，一位幼小生命的逝去，是每位國人的心中的痛，因為政府的宣傳，民眾認為新冠肺炎急診第一時間就是要打1922，由1922跨區轉介專責病房，民眾把1922當作緊急求救電話，為何陳時中都要國人付出慘痛代價甚至生命殞落，才要開始進行補破網的動作？台灣防疫根本沒有超前部署，有太多地方是大落後，1922不能淪為只是「安慰專線」。

國民黨立委吳怡玎表示，政府告訴他們不能自行就醫，所以家屬很乖的打1922，當時只想選台北市長的陳時中坐在他的指揮室裡，訂了一些在緊急時無法適用的指引，通常在台灣叫救護車根本不會這麼久，就是因為緊急就醫指引出錯了，當時就醫交通方式並未放寬確診者自行就醫等，家屬就是因此不敢自行前往，繼續等救護車，呼籲陳時中放下第一名想法，多學學其他國家的經驗來做應變，而非讓國人犧牲生命後才改指引。

國民黨立委鄭正鈐強調，陳陳時中部長遇到問題就是甩鍋，綠營及側翼網軍跟著附和，將責任推給地方，難道防疫責任不是中央疫情指揮中心和疾管署嗎？政府在兩年疫情期間不斷宣導有疫情狀況就打1922嗎？結果出事就四處推卸責任，從清零到共存，衛福部到底做了什麼事？陳時中部長根本就是沒有擔當的防疫指揮官。