恩恩案持續延燒，恩恩爸昨稱1922花143分鐘，才把他的報案轉吿疾管署北區管制中心。對此，國民黨團痛批，消失143分鐘是1922，蔡政府這段時間做了什麼事？但政府動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，一昧把責任甩鍋給地方，「心中永遠只有選舉」，強力譴責這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法，要求衛福部公布橫向聯繫完整記錄，還給家屬一個公道。
黨團總召曾銘宗質疑，1922從接獲恩恩媽電話起，第一通電話花了143分鐘才聯繫，蔡政府這段時間做了什麼事？應該公布橫向聯繫資料，反觀新北市政府在接獲通報後81分鐘內，努力安排送院，衛福部長陳時中在4月16日第一時間也對外證實「一切都有按規定，沒有延誤就醫，沒有消失的三小時」。
曾銘宗直言，全國民眾出來評評理，到底是新北市做得好，還是1922做得好？他也要問，在全國疫情最嚴重的時候，政府不把防疫做好，竟然動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，「心中永遠只有選舉，你們對得起2300萬民眾嗎？」國民黨團對於這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法表達抗議，並給予最嚴厲的譴責。
國民黨立委萬美玲表示，一位幼小生命的逝去，是每位國人的心中的痛，因為政府的宣傳，民眾認為新冠肺炎急診第一時間就是要打1922，由1922跨區轉介專責病房，民眾把1922當作緊急求救電話，為何陳時中都要國人付出慘痛代價甚至生命殞落，才要開始進行補破網的動作？台灣防疫根本沒有超前部署，有太多地方是大落後，1922不能淪為只是「安慰專線」。
國民黨立委吳怡玎表示，政府告訴他們不能自行就醫，所以家屬很乖的打1922，當時只想選台北市長的陳時中坐在他的指揮室裡，訂了一些在緊急時無法適用的指引，通常在台灣叫救護車根本不會這麼久，就是因為緊急就醫指引出錯了，當時就醫交通方式並未放寬確診者自行就醫等，家屬就是因此不敢自行前往，繼續等救護車，呼籲陳時中放下第一名想法，多學學其他國家的經驗來做應變，而非讓國人犧牲生命後才改指引。
國民黨立委鄭正鈐強調，陳陳時中部長遇到問題就是甩鍋，綠營及側翼網軍跟著附和，將責任推給地方，難道防疫責任不是中央疫情指揮中心和疾管署嗎？政府在兩年疫情期間不斷宣導有疫情狀況就打1922嗎？結果出事就四處推卸責任，從清零到共存，衛福部到底做了什麼事？陳時中部長根本就是沒有擔當的防疫指揮官。
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