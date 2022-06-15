慶仁林境以「預先」、「即時」、「事後」組成全方位保護網，在疫情期間增加賞屋安全性。（慶仁提供／盧金足台中傳真）

受疫情衝擊，各行各業尋求逆勢成長的機會，台中市建商全力拚防疫，除了以「預先」、「即時」、「事後」組成全時消毒全方位保護網，有的還提供一對一零接觸視訊賞屋服務，讓客戶安心看屋、安心購屋。

永義房屋公益黎明店經理葉虹妤指出，疫情未退燒，除了現有的防疫對策外，未來生活該如何與病毒共存、和平共處是目前最需要關注的重點。

綠化與空間規畫、良好的通風與氣流、充足的光線與呼吸尺度，主打健康與生活品質的防疫宅，270度環景陽台，垂直綠幕的「慶仁林境」、莊園型別墅社區大熊「藏風莊園」、順天「ONE33」等，帶動另一波建築新風格。

冠德建設在捷運綠線文華高中站推出的捷運共構宅「冠德文心綻」，在電梯內裝設空氣除菌系統，確保電梯密閉空間中的空氣安全。

「慶仁林境」高規格為住戶健康安全進行把關，賞屋採VIP預約制，同一時間僅提供一組客戶賞屋，一天至多只帶看3組，客戶參觀全建築、公共空間，確保防疫安全距離。

慶仁建設強調「全時消毒」，顧客到達的「前」與「後」即時全面消毒，當客戶要前往公設參觀時，負責該區域的同仁會在第一時間消毒，住戶參觀完畢離開該區域時，也會在再次全面清消。

以「預先」、「即時」、「事後」組成的「全時消毒」全方位保護網，確保賞屋客及住戶在踏入「慶仁林境」後抵達的每處空間都是安全場域。

此外，「慶仁林境」規畫當層排氣、全棟式濾水系統、屋頂儲水槽洩水斜坡等居家防疫配備，為住戶把關空氣與水質的乾淨、安全。

坤悅開發於南區推出的「坤悅君匯」，規畫當層排氣外，逐層封閉管道防疫，地下室設置噴流式擾流風機，增強空氣對流與品質，守護住戶居住安全。

日灃建設「日灃」建案位於十期軍福十一路與三甲東街口，規畫複層式露台、垂直綠化等設施，更採用智能化無人科技社區管理，以及免接觸取餐智能取餐櫃等，提供住戶安全的進出門禁控管，賞屋採預約制外，也提供一對一零接觸視訊賞屋。

久樘開發在銷售接待中心與工地設置「消毒隧道」，結合2台大型消毒噴霧機與地面鞋底消毒通道，加上四面包覆防水布隧道，提供員工安心工作場域。