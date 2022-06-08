國民黨主席朱立倫近日展開訪美行程，期間被問及對九二共識的看法，他表示這是「沒有共識的共識」，是兩岸創造性的模糊，但遭民進黨酸在學前總統陳水扁。對此，國民黨團表示，民進黨永遠在挑在野黨的毛病，國民黨提出的九二共識讓兩岸在沒有共識的狀況下又有共識，民進黨不要只會張嘴批評、張嘴叫，應提出解決兩岸關係的論述。

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨永遠在挑在野黨的毛病，舊的說法不支持，新的說法也罵，執政黨對於兩岸關係沒有辦法提出好的論述跟作為，讓兩岸關係急速惡化，危及台灣的安全，而國民黨利用訪美的機會，提出了好的論述，也取得其他國家的認同，非常好啊，希望民進黨把心胸放大，不要一昧批評，提出好的論述，有助於兩岸關係，讓中華民國走出去、未來有更大的發展。

國民黨主席朱立倫談九二共識是沒有共識的共識，遭民進黨批評學前總統陳水扁，國民黨團召開記者會時批民進黨只會張嘴叫。（國民黨團提供）

曾銘宗強調，朱立倫所言「現階段當然是最好的論述」，九二共識在過去一段時間發揮非常重大的功能，讓馬政府時代的兩岸關係非常穩定，促進兩岸文化、經濟交流，但未來要不要維持，或者如何擴大相關論述，可以讓大家討論。

國民黨立委李德維表示，國民黨過去一直以來在兩岸問題上，對於「中華民國」和「中華人民共和國」統治的區域範圍本來就沒有共識，但必須務實解決兩岸問題，由於中華民國對中華人民共和國，或中華人民共和國對中華民國這問題上是沒有共識，因此在這基礎上產生的九二共識，在互相不否認的狀態下，務實處理兩岸事務，這也是馬政府時期處理兩岸關係的基石。

李德維認為，民進黨沒有辦法提出一個「讓兩岸沒有共識又有共識」的方向，導致現在兩岸問題跟危機的產生，因此國民黨也希望民進黨好好提出可以解決兩岸問題的論述，而可以處理好兩岸關係，而不是只會張嘴批評張嘴叫，但卻沒有辦法解決台灣人民對兩岸問題的做法。