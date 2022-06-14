國民黨砲打衛福部長陳時中，以此重挫民進黨，民進黨發言人黃世杰今表示，在野黨違背人性和毫無同理心，眼中只有選舉考量和政治操作，無視疫情及台灣人民的健康。

黃世杰指出，疫情肆虐兩年多以來，指揮中心和相關防疫人員不眠不休堅守崗位，不管是做好防疫指引宣導，還是努力設法將防疫的物資用藥備量一一到位，許多人犧牲了家庭生活，就只是為了守住台灣的疫情，讓台灣人民過著不用封城的生活，在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。

他說，反觀在疫情期間，在野黨卻不斷假藉疫情攻擊指揮中心，從口罩、疫苗到快篩和用藥進行一系列操作，目的只是為了轟垮指揮中心和陳時中部長、打擊民進黨，包括新北市長侯友宜等人，在陳時中部長確診後更是用戲謔方式來評論，這種謬論如此沒同理心，並不是良善社會的該有樣態，更不是大家樂見的風氣。

黃世杰強調，民進黨作為執政黨，很清楚知道現在國人最關心的疫情的變化，防疫是目前最為優先的工作。民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想、臆測。

最後，黃世杰也呼籲朝野各黨，疫情當前，現階段最重要的就是防疫工作。指揮中心成員確診，應多給予關懷、少一點口水，而不是將其作為政治操作的話題。希望朝野之間多一點人性，少一點政治謀算，齊心共同抗疫，台灣的防疫才能更穩固。