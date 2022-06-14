因疫情停辦2年的「香格里拉對話」(The Shangri-La Dialogue)亞洲安全會議10日在新加坡登場，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與中國大陸國防部長魏鳳和也進行了首次對談。東海大學通識教育中心教授潘兆民指出，中美對於台灣問題有著激烈交鋒，但都無意正面衝突，因此他也呼籲民進黨政府「善用兩手策略」，才是降低風險的唯一路途。

根據港媒《中評社》報導，大陸國防部發言人吳謙轉述，魏鳳和對於台灣問題有著堅定立場，更直言「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整」；奧斯汀則指責北京政府越來越具有侵略性，也強調會和台灣在內的盟友站在一起，兩方國防部長發言針鋒相對，也成為國際焦點。

潘兆民指出，在這次香格里拉會議當中，的確中美防長對於台灣問題有著激烈的交鋒，但事實上在會後，中美雙方的對外新聞稿都提到，願意恢復中美軍事對話交流，這讓潘兆民認為，此舉代表兩方都希望有效管控戰爭衝突。

同時，這次中美國防部長會晤最主要的意義在於，「雙方在戰略及核心價值上，明確定義出彼此的立場與底線所在」，潘兆民強調，美國其實也不希望台灣成為「麻煩製造者」，而中美雙方都無意正面衝突，那台灣在三角結構中的角色就會弱化。

潘兆民更說，當時我國外交部長吳釗燮在接受《全美公共廣播電台》（NPR）專訪時表示，台灣現在正盡力避戰，且「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」，他認為這也是受到美國的壓力，在這樣的情況之下，台灣在三角關係中，恐怕漸失去話語權。潘兆民也說，現在拜登政府似乎在對中美關係進行「探底」，雙方持續探測底線，但又希望避免引爆正面衝突。

潘兆民最後呼籲，現在執政的民進黨要有智慧，在中美雙方都在克制避免衝突的情況下，台灣在兩強之間的外交政策應設法調整，避免淪為觸發衝突的工具，善用兩手策略，才是降低風險的唯一路途。