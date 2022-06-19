近日台灣本土疫情爆發，連續多日突破萬例確診，日前藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，行政院長蘇貞昌揚言法辦，遭外界批評箝制言論自由。對此，在PTT上就有鄉民認為，這幾年在民進黨的執政之下，言論自由底線倒退的進程，而文章一發出，也讓大量網友讚爆，直言「大家都在忍」，引發討論。

「宅神」朱學恒16日時，在他YouTube頻道中的《在面對疫情、面對國際局勢改變時，民進黨為什麼卻開始前所未有的收緊控制和大內宣，外交部變成戰鬥部，這到底是怎麼一回事》影片下方留言處，分享了一位PTT網友對於這幾年關於的言論自由底線倒退的衍進歷程，該名網友指出，其實「民進黨的心態就跟『霸凌』很像」，他以「我哪有霸凌？我只是叫大家不要跟他說話、不要借他東西而已」、「這不是霸凌呀！只是趁他在廁所上大號的時候潑洗拖把水進去而已，開個玩笑而已呀」為例，來表示「民進黨在箝制言論自由」的方面沒有做絕，但動機和「霸凌者」如出一徹。

這位鄉民更提及，若人民開始質疑政府的時候，民進黨就會拿出最直接、也最粗暴的優勢「啊不然你選贏我們呀」，這樣的主張也正在傳遞一種訊息，「我們打算拋棄民主原有的真諦、拋棄言論自由既有的定義；我們人數眾多，所以我們無論做什麼都是正確的。而且我們也不打算遮掩，我們就是要碾壓你們這些反對我們的人」，而這樣做的動機都是要讓「人民閉嘴」。

此篇文章一發出，也立刻讓大量網友紛紛讚爆，留言區蓋起高樓「一句話，綠能你不能」、「真的寧可投國民黨，綠色更爛」、「確實，動機相同手法不同」、「問題是民意支持，你各位自己選的」、「原來大家真的都在忍」、「振振有詞的塔綠斑真是噁爛不要臉」。