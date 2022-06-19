近日中國大陸宣布暫停進口台灣石斑魚，漁民譁然。而蔡英文政府也宣佈砸新台幣10億紓困，並在臉書上呼籲全台民眾吃石斑搶救。對此，前國民黨智庫國政基金會副執行長黃心華昨（18）日氣炸表示，民進黨在出包之後就開始「政治動員」，並直言「這就是民進黨一罐的政治伎倆」，引發討論。

黃心華昨日在中天新聞《張雅婷辣晚報》中表示，現在台灣養殖石斑幾個主要的地方為台南、高雄、屏東，幾乎都是綠營主要支持者的地方，黃心華更直言，「民進黨明明知道這件事情對他們生計這麼重要，為什麼民進黨卻要人民抗中保台、敵視中國大陸呢？」他更痛罵民進黨政府讓人民罹患了「政治經濟人格分裂」的問題，黃心華更提及，現在台灣對中國大陸的經貿佔台灣經貿的比重「已經該高達43％以上，中國大陸是我們最大的經貿夥伴」，這讓黃心華非常不解「既然知道中國大陸的重要性，但現在政府卻叫人民要仇視大陸，不覺得這樣很人格分裂嗎？」

黃心華更提及，只要出了事情，民進黨就一昧的要政治動員，「說中國大陸故意對著台灣挑撥」，黃心華更痛罵，現在石斑這件事，我們台灣引以為傲水產品的出口，竟然這樣零零落落，「難道政府都不管嗎？還是出了事情之後就做政治動員、仇視中國大陸，然後來收刮民進黨的政治利益」，黃心華最後也表示，蔡政府根本不管農民的死活，不管國內水產產業的發展，「等到出了包之後，做政治動員，換取選票的利益，這難道就是民進黨對台灣民眾和支持者這樣的態度嗎？」黃心華也呼籲，經過這件事情一定要請大家睜開眼睛看清楚，民進黨在出包之後來仇視中國大陸，教導民眾分化大陸，這就是民進黨一罐的政治伎倆。