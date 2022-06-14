立法院長游錫堃12日在台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」提到，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國大陸要侵台前須先三思。沒想到今（14日）游錫堃卻在立法院表示，「我沒有這樣講，講得不夠清楚！」他表示自己主要是強調和平，大家才會幸福。國民黨前立委蔡正元抖出了民進黨的劣根性就是「愛膨風」，一直在騙老百姓。

蔡正元今日在中天新聞《大新聞大爆卦》中提到，「民進黨『騙人功夫越來越低』，根本是黔驢技窮」。對於游錫堃指「雲峰可打北京」一說，蔡正元指出，「台北市到北京的距離是1720公里，我們的飛彈可以打2000公里？飛機飛1000公里都要加油，我們的飛彈可以飛2000公里，甚至還能穿透中國大陸的飛彈防護網？」

同時他也舉出美國有實戰績效、還有科學數據證明最好的「戰斧巡弋飛彈」，最高速率才1馬赫（每小時以音速飛125公里），這讓蔡正元狂酸，我們的雲峰飛彈速率還到6馬赫，「水牛伯，你就試一次看看嘛，若真的能成功打到北京，台灣就有保障了，也不用買那麼多美國武器，靠雲峰飛彈就對中國大陸進行斬首行動，多威啊」。

最後蔡正元也表示遺憾，「怎麼24小時不到，怎麼就縮了？沒有雲也沒有風了」，因此他也揭露民進黨的劣根性就是很愛膨風，膨風是在騙自己，也在騙老百姓，他更強調「用戰爭來騙老百姓很不道德」，民進黨政府習慣上自我欺騙，順便用這個來騙別人很有效，所以民進黨就一路一直用這招騙下去。